Woningprijzen stagneren in Kontich

Yves (74) deelt filosofi­sche en economi­sche ideeën in eerste boek: “Mens is beperkt door zijn eigen mens-zijn”

Wat betekent het om mens te zijn? In zijn boek ‘Overwegingen over het mens-zijn’ probeert Yves Chandesais (74) alvast enkele van zijn ideeën te delen. De conclusie is niet bepaald optimistisch. “We zijn in se eerder een pover wezen.”