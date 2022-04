Werken aan nieuwe speeltuin in Gemeentepark van start

Verkeers­lich­ten met drukknop moet de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de oude spoorweg­bed­ding veiliger maken

Het schepencollege besliste verkeerslichten met een drukknop te plaatsen in de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de oude spoorwegbedding. Daardoor krijgen de cliënten en bezoekers van dagcentrum Pegode, alsook wandelaars op de oude spoorwegbedding de mogelijkheid om de Ferdinand Maesstraat veilig over te steken. Het schepencollege combineert het verkeerslicht met een ‘rode rem’. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer dat te snel rijdt in de Ferdinand Maesstraat, door detectie in beide richtingen, voor een rood licht staat.

21 april