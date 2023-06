WEER. Vanochtend helder weer in Kontich

Gevaarlij­ke situatie voor fietsers op Prins Boudewijn­laan: overijveri­ge ploeg van AWV haalt haaientan­den en verkeers­bor­den weg

Fietsers die in Edegem de Prins Boudewijnlaan willen oversteken ter hoogte van de Terelststraat kunnen dezer dagen best extra opletten. Nadat het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - verkeerdelijk - verkeerssignalisatie verwijderde, is een gevaarlijke situatie ontstaan.