WEER. In Kontich bewolking vanochtend

Burgemees­ter en actiegroep Red Onze Kleiputten gaan in dialoog: “Duidelijk­heid brengen was nodig”

Actiegroep Red Onze Kleiputten (ROK) is vrijdag ontvangen geweest op het gemeentehuis. Aanleiding was de commotie die vorige maand is ontstaan bij de werken in de Kapelstraat, toen zonder juiste vergunning een aantal bomen werden gekapt. “Het was een constructief gesprek”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).