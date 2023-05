WEER. Bewolkt weer in Kontich vanochtend

Rolstoelge­bruik­ster Anneleen (42) voert maandenlan­ge strijd tegen ‘ongeldige’ parkeerboe­te: “Mijn gehandicap­ten­kaart lag zogezegd niet zichtbaar”

Met verstomming geslagen was rolstoelgebruikster Anneleen Cornil (42), toen ze een parkeerboete van de stad Antwerpen in de bus kreeg. Haar geldige parkeerkaart voor personen met een handicap zou niet duidelijk genoeg in het zicht gelegen hebben. De Molse vocht sindsdien de beslissing aan, waardoor de boete van 39 euro opliep naar 117 euro én ze een brief van de deurwaarder mocht verwachten. “Maar na stressvolle maanden werd mijn boete plots kwijtgescholden en kon ik eindelijk opgelucht ademhalen.” En vanaf juni dit jaar zal de werkwijze sowieso een pak gemakkelijker verlopen, stelt de stad.