Vroedvrouwen openen eerste geboortehuis in ruime regio: “Bevallen in alle rust en met alle mogelijke zorgen”

KontichWie liever niet in het ziekenhuis wil bevallen en ook geen thuisgeboorte ziet zitten, kan sinds kort terecht in de GeboorteCOCON. Dat is een nieuw initiatief van de Geboortepraktijk in Kontich dat je laat bevallen in alle rust en met alle faciliteiten die je nodig hebt. Het is pas het zevende geboortehuis in Vlaanderen, maar de eerste reacties zijn bijzonder lovend. “Iemand schreef in ons gastenboek dat het beter is dan in een vijfsterrenhotel.”

Zelfstandige vroedvrouw Leentje Van Dijck richtte samen met Rosanne Van Dyck en Nathalie Baeyens in 2019 de Geboortepraktijk op. Ondertussen hebben ook Lente Segers en Michou Morak hun team vervolledigd. Ze begeleiden aanstaande mama’s interdisciplinair bij de zwangerschap, geboorte en in het eerste levensjaar van hun kindje.

Eén van de uitgangspunten is dat de bevalling plaatsvindt op de plek waar zij zich het meest thuisvoelen. Dit kan ofwel in het ziekenhuis, ofwel thuis, ofwel in de eigen GeboorteCOCON. Dat is een gebouw achteraan in de tuin van de vroedvrouwenpraktijk waar alles is voorzien om de bevalling in optimale omstandigheden te laten verlopen.

“We hebben een groot cliënteel aan koppels die willen kiezen voor een thuisgeboorte”, zegt Leentje. “Maar voor een heel aantal van die mensen is de huishoudelijke organisatie niet evident. Zij zitten bijvoorbeeld met verbouwingen, wonen samen met hun ouders of vrezen dat de buren hen zullen kunnen horen. Daarom zijn we in november vorig jaar van start gegaan met onze GeboorteCOCON. Daar kunnen mama’s onder begeleiding van twee vroedvrouwen bevallen in alle rust en met alle faciliteiten die ze nodig hebben.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De GeboorteCOCON. © Klaas De Scheirder

Sterrenhemel

De GeboorteCOCON is zo’n 80 vierkante meter groot en beschikt over een zetel, een kruk en een zit- en peanutball, nuttig om het geboorteproces te stimuleren en de bekkenbodemspieren te ontspannen. Aan het plafond hangen verschillende touwen die ondersteuning bieden en vanuit de inmaakkast komt een tweepersoonsbed tevoorschijn. Dat kan je gebruiken tijdens de bevalling of om samen met je partner uit te rusten na de geboorte.

Voorbij de eiken schuifdeuren kom je in de badkamer, waar je wordt opgewacht door een groot rond bad. Hier kan je tijdens de arbeid en de geboorte ontspannen onder de sterrenhemel. Naast het bad bevinden zich ook een ruime inloopdouche en een toilet. Verder is de ruimte voorzien van een:natuurfotowand, een donker plafond en veel indirecte verlichting om een warm nest te creëren.

Luxeontbijt

Je kan in de GeboorteCOCON tot 24 uur na de geboorte verblijven, dus er is de mogelijkheid om te blijven overnachten. “Tijdens dit verblijf zijn we natuurlijk steeds bereikbaar voor vragen en bezorgdheden. ‘s Ochtends voorzien we zelfs een luxeontbijt dat geheel naar wens wordt samengesteld. Vóór vertrek zal er ook nog een medische controle plaatsvinden, zodat je daarna met een gerust hart met je baby naar huis kan keren. Ook na je thuiskomst blijven we paraat staan om vragen te beantwoorden.”

Voor een verblijf in de GeboorteCOCON wordt de prijs van een thuisbevalling gehanteerd met een surplus van 350 euro. Een deel van het bedrag wordt sowieso terugbetaald door de mutualiteit en afhankelijk van je hospitalisatieverzekering wordt ook nog een deel of het geheel van het restbedrag terugbetaald. De voorwaarden om te kunnen opteren voor een bevalling in de GeboorteCOCON zijn dezelfde als die voor een thuisgeboorte.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De GeboorteCOCON. © Klaas De Scheirder

Vijfsterrenhotel

Opvallend: het is pas het zevende geboortehuis in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen is er enkel nog één in Viersel en Rijmenam. Maar het initiatief vindt duidelijk zijn weg naar het publiek. “Sinds we in november open gingen, hebben we in onze COCON vijf bevallingen gehad. Vier van de baby’s zijn geboren in ons geboortebad, onder water. De ouders waren stuk voor stuk heel tevreden. Iemand schreef in ons gastenboek zelfs: ‘Dit is beter dan een vijfsterrenhotel.’” (lacht)

De 30-jarige Marijke uit Kessel beviel er in november vorig jaar van dochtertje Feliz. “Mijn vriend en ik waren eerst van plan om te kiezen voor een thuisbevalling”, blikt ze terug. “Maar als er dan iets zou mislopen, vreesden we dat medische hulp misschien te laat zou komen door de afstand naar het ziekenhuis. Daarom opteerden we in samenspraak met de vroedvrouwen voor een bevalling in de GeboorteCOCON, waar we omringd zouden zijn met de best mogelijke zorgen.”

Een heel fijne ervaring, vond ze zelf. “Er wordt echt met jou rekening gehouden, zodat je zelf als het ware in een warme cocon vertoeft. Het tweepersoonsbed zorgt ervoor dat je de eerste uren na de bevalling samen met z’n drietjes in alle rust kan doorbrengen. Ik kan het iedereen aanraden die op een natuurlijke wijze wil bevallen.”

Alle info over de Geboortecocon is hier te vinden.

Volledig scherm Het geboortebad. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De GeboorteCOCON. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.