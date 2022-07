Voortaan kunnen Kontichnaren uitwerpselen van hun hond droppen in hondenpoepbuis

KontichAan de ingang van de Oude Spoorwegberm, tussen de Drabstraat en de Kruisschanslei, staat sinds kort een hondenpoepbuis. Dat is een metalen koker waarin hondenbaasjes de drolzakjes van hun honden makkelijk en snel kunnen deponeren. Als het een succes blijkt, verschijnen er ook exemplaren elders in Kontich.

De dunne, grijze metalen buis aan de ingang van de oude spoorwegberm was de afgelopen weken al voer voor heel wat speculatie onder de buurtbewoners. Het blijkt nu te gaan om een gloednieuwe hondenpoepbuis, waarin hondenbaasjes de drolzakjes van hun honden kunnen deponeren. Daarmee wil het gemeentebestuur een halt toeroepen aan het aantal hondendrollen die in het straatbeeld opduiken .

“De hondenpoepbuis maakt deel uit van het coachingtraject dat we lopen met Mooimakers”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “Dat heeft als doel om het zwerfvuil in onze gemeente tegen te gaan. Hondenpoep van je viervoeter laten liggen op straten, pleinen of perken is ook een vorm van zwerfvuil. Het leidt tot grote ergernis bij onze inwoners en maakt het werk van onze groendienst soms erg onaangenaam en vuil.”

Probleemzones

“Het opruimen van hondenpoep is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het hondenbaasje”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Marleen van den Eynde (N-VA). “Helaas gebeurt dit niet overal. We lieten onderzoek doen naar het gebruik van onze hondenpoepvuilnisbakken. Daaruit bleek dat de vuilnisbakken helaas vaak worden misbruikt en dat er op verschillende plaatsen in onze gemeente sprake is van overlast.”

De grootste probleemzone situeert zich aan de ingang van de Oude Spoorwegberm, tussen de Drabstraat en de Kruisschanslei. Dat uitgerekend daar nu de eerste hondenpoepbuis werd geplaatst, is dan ook geen toeval. De buis heeft een koker van één meter lang en een kleine opening bovenaan, waar net een hondenpoepzakje in past. Via een schuifje onderaan kan de buis makkelijk worden geledigd.

Meer info over het project is hier terug te vinden.

