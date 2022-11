Voorbereidingen voor heraanleg van Koningin Astridlaan starten deze maand

Lier Lier brengt hulde aan Onbekende Soldaat: urne met Lierse aarde op weg naar speciale ceremonie in Brussel

Op de militaire begraafplaats aan de Mechelsesteenweg in Lier vond maandag een plechtigheid plaats ter nagedachtenis van de Onbekende Soldaat. Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de eerste Onbekende Soldaat werd begraven in Brussel. In Lier vonden 137 niet-geïdentificeerde gesneuvelden hun laatste rustplaats.

7 november