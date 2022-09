Vlaams Kruis Kontich gehuldigd voor 50-jarig bestaan

Aartselaar/Wilrijk Noodzake­lij­ke afvalver­wer­ker of aftandse vuilnisba­rak? Discussie rond toekomst IS­VAG-oven laait weer op

Het openbaar onderzoek aangaande de hernieuwingsaanvraag voor de huidige verbrandingsinstallatie in Wilrijk doet de ISVAG-discussie opnieuw oplaaien. Voor de Aartselaarse milieuadviesraad is het allang duidelijk: de oven in Wilrijk moet zo snel mogelijk dicht, want er zijn betere alternatieven beschikbaar. Een van die alternatieven zou het Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf AVR zijn, dat zichzelf dinsdagavond in Aartselaar kwam voorstellen. Maar het verhaal dat de Nederlanders schetsen is volgens ISVAG dan weer “te mooi om waar te zijn”.

14 september