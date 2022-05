Vierhonderd vrijwilligers namen deel aan de tweede editie van Kontich Kuist

Duffel ‘Gele bak’ voor ophaling papier en karton komt naar Duffel: “Gratis voor inwoner, minder belastend voor ophaler”

In Duffel zal de inzameling van papier en karton vanaf november via papier- en kartoncontainers verlopen. Inwoners ontvangen een gratis exemplaar. Duffel gaat als eerste gemeente op het werkingsgebied van IVAREM in op het aanbod, na het proefproject in Berlaar.

29 april