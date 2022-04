Verkeerslichten met drukknop moet de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de oude spoorwegbedding veiliger maken

EDEGEM Burgemees­ter daagt Edegem uit voor jubileum­jaar: “Samen 850 evenemen­ten organise­ren”

Feest in 2023! De gemeente Edegem bestaat dan exact 850 jaar. Het lokaal bestuur gaat daarvoor zelf drie grote evenementen opzetten, maar de burgemeester daagt ondertussen ook alle inwoners uit. “850 koekjes bakken voor het goede doel? 850 kilometer afleggen met de wandelclub? 850 boeken lezen met alle schoolkinderen? We gaan samen voor 850 evenementen in 2023.”

12 april