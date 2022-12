Tzatziki als ontbijt of moussaka voor de late honger? Grieks restaurant vult de automaat van 9 tot 23 uur

Sinds enkele maanden kunnen de Kontichnaren genieten van de Griekse maaltijden van restaurant Elea Ouzeri. Het restaurant, dat voordien in Boechout was gevestigd, is deze zomer verhuisd naar het Sint-Jansplein in Kontich. Nu gaat chef-kok Dimitri Stouraitis nog een stapje verder en biedt hij zijn gerechten ook aan in een automaat vlak naast zijn restaurant. Je kan er voortaan elke dag van 9 tot en met 23 uur versbereide moussaka, tzatziki of mezze uit de muur halen.

“Toen we uit Boechout moesten verhuizen, was ik eerlijk gezegd niet zeker of ik nog een restaurant wilde beginnen”, vertelt Dimitri. “Initieel was het de bedoeling om mijn gerechten enkel te verkopen via een afhaalautomaat. Dat leek ons - met de coronapandemie nog vers in het achterhoofd - veiliger. Door omstandigheden is het concept wat veranderd en is er alsnog een restaurant gekomen. Maar ik ben heel blij dat we nu ook twee gevulde automaten hebben.”

Griekse keftedes of tzatziki uit de muur halen? Volgens Dimi is het concept uniek in de regio. “Onze automaten bevatten 150 gerechten, met 36 hoofdgerechten en 40 mezze’s en tapas. Dat gaat van een lekkere zeebaars, over een authentieke moussaka, tot een tiropita. Je kan de gerechten opwarmen in een gewone oven, volgens de bereidingswijze die je op de verpakking kan vinden. Op die manier tover je in een mum van tijd een heerlijke Griekse schotel op je tafel.”

Meer info is hier te vinden.

Volledig scherm Het Griekse restaurant Elea Ouzeri. © Klaas De Scheirder

