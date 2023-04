Trio winkeldieven gearresteerd in Kontich

Viering ter ere van Pater Damiaan in Lierse Heilig Hartkerk: “150 jaar geleden kwam hij aan op het eiland Molokai”

10 mei is de feestdag gewijd aan de Heilige Pater Damiaan. Dit jaar heeft de dag een extra bijzondere betekenis, want het is dan 150 jaar geleden dat hij aankwam op het eiland Molokai, waar hij zorgde voor de melaatsen. Dat moet natuurlijk gevierd worden in de Heilig Hartkerk van Lier.