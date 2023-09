Weer of geen weer: leerlingen en leerkrach­ten ‘t Kofschip geven warm welkom aan nieuwe directrice

Ook op basisschool ‘t Kofschip in Edegem is men er op 1 september weer met frisse moed ingevlogen. ’t Kofschip verwelkomde op de eerste schooldag zelfs een nieuwe kapitein (lees: directrice). Ghislaine Van Dijck nam het spreekwoordelijke roer over van Marleen Driesmans.