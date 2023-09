Bart Peeters en de Ideale Mannen geven verras­sings­con­cert in De Gam

Bart Peeters en de Ideale Mannen: dat is de mysterieuze artiest die op zaterdag 14 oktober het nieuwe cultuurseizoen in De Gam mag aftrappen. Er gingen al 120 tickets de deur uit, maar nu bekend is wie optreedt, wordt verwacht dat de verkoop in een stroomversnelling komt.