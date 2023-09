Stad verkoopt gronden aan Natuurpunt: “Gaat om ongeziene bosuitbreiding”

Fotograaf David gaat voor 850 deurkiek­jes in kader 850 jaar Edegem: “Mensen zijn in eigen voortuin meer ontspannen dan in fotostudio”

In het kader van 850 jaar Edegem is plaatselijk fotograaf David Van Gompel bezig met een bijzonder project. David wil van 85 Edegemse gezinnen of alleenstaanden tien foto’s maken aan hun voordeur, 850 plaatjes in totaal dus. “Een deel van de foto’s wordt tentoongesteld in de etalage van een voormalige winkel in Edegem.”