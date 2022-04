Speeltuin in Pierstraat wordt dit jaar vernieuwd: gebruikers kunnen input geven

Katelijn (33) uit Kontich onderneemt een trektocht van 430 km om onderzoek naar Parkinson te steunen

De 33-jarige Katelijn Van Oosterwijck uit Kontich is zich stevig aan het voorbereiden om op 15 mei het kanaal over te steken. Op 16 mei begint ze aan een trektocht van 430 km, waarvan de bijeengetelde hoogtemeters meer dan de Mount Everest bedragen. Ze heeft de handen in elkaar geslagen met Move for Parkinson en de UZA Foundation. Parkinson is een neurologische aandoening waar ook haar vader mee te kampen heeft.

