Sint-Jozefinstituut loopt voor het goede doel

“Moeten we het laatste stuk springen?”: zebrapad houdt in midden van de weg op

Anderhalve maand na de werken in de Pierstraat op de grens van Aartselaar en Rumst blijkt de signalisatie er nog steeds niet op punt te staan. Weggebruikers worden daardoor - op plaatsen waar er nieuwe asfalt is gegoten - geconfronteerd met behoorlijk absurde taferelen, zoals zebrapaden die in het midden van de weg ophouden.