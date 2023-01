Schoolrock geeft voluit kansen aan jonge bands: “15 minuten op het podium én 200 euro te winnen”

Antwerpen Gelukkig nieuwjaar! Zo vierden deze vijf Antwerpse duo's de jaarover­gang

Eerst en vooral: wij wensen u van het hele Antwerpse HLN-team een fantastisch 2023 toe! In Antwerpen werd er alvast goed gevierd deze oudjaarsnacht: wij kwamen vijf feestvierders tegen die het jaar goed inzetten met een dikke nieuwjaarskus of -knuffel voor hun geliefde, broer, dochter of vriendin. “Mijn goede voornemens? Terug gaan daten: wie weet heb ik dan volgend jaar iemand om mee te nemen naar het nieuwjaarsfeestje.”

