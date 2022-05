Schoolfestival van basisschool De Schans lokt meer dan 1.000 bezoekers

Het was alweer sinds 2019 geleden dat basisschool De Schans nog eens een schoolfeest had kunnen organiseren. Dat dekselse virus, u weet wel. Maar nu het licht weer op groen stond, wilde de school er een onvergetelijk feestje van maken. “Het Vlaamse woord van het jaar in 2021 was ‘knaldrang’. Daar wilden we een eigen invulling aan geven. Op die manier is ‘Knalschans’ tot stand gekomen, een heus festival in het teken van ‘love and freedom’,” schetst Jeroen Boets, leerkracht in De Schans.