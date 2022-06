Schepen Willem Wevers (37) loopt gemeentegrens van Kontich af: “Brug over E19 kroop stevig in de kuiten”

Het was een bijzondere afbeelding die schepen Willem Wevers zondagmiddag op lopersapp Strava plaatste. Hij had op dat moment net een looptocht van 23,03 kilometer achter de kiezen. Niet zozeer de lengte was opmerkelijk - al was het wel zijn langste activiteit tot nog toe, volgens de app - wel het parcours. De schepen had op zo’n twee uur tijd letterlijk een ronde van Kontich afgewerkt, een hele tour langs de gemeentegrenzen van het dorp.

“Ik zou in september graag deelnemen aan de marathon van Antwerpen, en dus moet ik stilaan wat langere trajecten beginnen lopen”, legt Wevers uit. “Daarom leek het me wel geestig om eens letterlijk de grenzen van mijn dorp te gaan opzoeken. De precieze lijn van de gemeentegrens volgen was niet altijd mogelijk, dus heb ik hier en daar wat stukjes Aartselaar en Duffel opgezocht. Maar die kunnen we later nog altijd annexeren.” (lacht)

Conclusie van Wevers na zijn onderneming: met de conditie zit het goed. “Ik ben niet superdiep moeten gaan, dus dat is alvast bemoedigend met het oog op de langere afstanden. Het was ook erg aangenaam om te doen, ik kan het iedereen aanbevelen. Vooral Waarloos, waar je nog heel wat rustige landbouwwegjes vindt, is een heel fijne loopomgeving. Het zwaarste stuk? De brug over de E19 in de Groeningenlei. Die kroop stevig in de kuiten. En ik had er toen al 20 kilometer opzitten.”

Volledig scherm De Strava van Willem Wevers, met zijn loop langs de gemeentegrenzen. © rv

