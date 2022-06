Samana Kontich-Centrum doorbreek al 40 jaar de eenzaamheid aan ‘zwakkere personen’

Op 14 juni 2022 werden de 22 vrijwilligers van Samana Kontich-Centrum en hun sympathisanten gehuldigd in het gemeentehuis van Kontich. Zij kregen een warme ontvangst door onder meer burgemeester Bart Seldeslachts.

In juni 1982 besloot men in de parochie Sint-Martinus om het Sint-Vincentiusgenootschap op te heffen. De werking werd gemoderniseerd . Zo ontstond de ‘Ziekendienst/dienst 80+’ met als hoofddoel het brengen van een bezoek aan zieke, bejaarde of vereenzaamde mensen en dit zonder onderscheid van geloofs- of politieke overtuiging. Later werd dit ‘Ziekenzorg’ en sinds 2016 wordt de vereniging ‘Samana’ genoemd.

‘Samana’ betekent ‘samen sterk’ en wil zijn leden en vrijwilligers versterken door allerlei acties, vormingen en ondersteunende activiteiten.

Maar dé kerntaak is en blijft het brengen van een bezoek met een luisterend oor en een warme, gezellige babbel aan een bejaarde, zieke of vereenzaamde persoon. Daar is men in Samana Kontich-Centrum bijzonder goed in: 123 personen worden door 22 trouwe vrijwilligers - minstens maandelijks - bezocht. Met de extra hulp van occasionele vrijwilligers organiseren zij ook ontmoetingsactiviteiten waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur en interesse van de leden. Zelfs de vakantiewerking van Samana wordt actief ondersteund.

Wil je graag meer informatie over de werking? Heb je zelf graag een bezoekje of heb je een uurtje per maand vrij om de vrijwilligersploeg te versterken? Neem dan contact met samana.kontich@telenet.be of 0485 62 77 47

Volledig scherm Burgemeester Bart Seldeslachts brengt hulde aan de 94-jarige Viviane De Meulenaere, de oudste vrijwilligster van Samana © SKC

Volledig scherm Toespraak van voorzitter Ria Van der Heyden © Samana Kontich-centrum

Volledig scherm Groepsfoto van de aanwezige vrijwilligers op de viering © Samana Kontich-centrum