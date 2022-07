RUP Altena krijgt groen licht van gemeenteraad, maar oppositie kritisch: “School wordt gedwarsboomd”

KontichDe gemeenteraad heeft het RUP Altena goedgekeurd. Dat legt de krijtlijnen vast van wat er in de toekomst in het Altenapark kan worden gerealiseerd. Volgens de Kontichse oppositie blijft het plan echter te vaag. “Er zijn zoveel onduidelijkheden dat het niet zeker is welke richting men wil uitgaan.”

Het Altenapark, dat bijna volledig was ingekleurd als woonzone, wordt in het nieuwe RUP bijna volledig ingekleurd als parkgebied. “Wat er vroeger mogelijk was, kan zich daar nu niet meer voordoen”, zegt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht. “Eventuele projectontwikkelaars kunnen bijkomende eisen worden opgelegd.”

“Verder vergroten we de openbare ruimte en wordt een deel van het park dat vroeger afgesloten was, nu publiek toegankelijk. Bovendien geeft het RUP ons de mogelijkheid om te gaan voor de kinderopvang die nodig is voor ons dorp”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Vorig jaar ontstond er wat commotie over het RUP, omdat een aantal buurtbewoners vreesde dat er een extra toegangsweg zou komen door het park via de Mina Telghuislaan. “In het plan staat dat de weg die er nu is, de weg is en blijft”, onderstreept Van Elshocht. “Tot wanneer zou blijken dat er een beter alternatief is langs het Mina Telghuis: dan kan de weg daar komen en zal de andere weg verdwijnen. Maar het is een van de twee. Er komt geen tweede ontsluitingsweg.”

Schooluitbreiding

Volgens oppositiepartijen Vlaams Belang en CD&V staat het dossier bol van de onduidelijkheden. “Principieel kunnen we ons akkoord verklaren met een versterking van de parkfunctie van dit gebied. Maar er zijn zoveel onduidelijkheden dat het eigenlijk niet zeker is welke richting men uitgaat. Niet alleen over de toegangsweg tot het park, ook over de toekomst van de serviceflats of mogelijke bijkomende woningbouw”, aldus Marc Van den Brande (CD&V).

Walter Claes (VB) maakt zich vooral zorgen over de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor de Altenaschool. “In dit plan staat dat de school enkel in de hoogte kan uitbreiden. Een fysieke uitbreiding van de school is niet mogelijk, terwijl onze gemeente alsmaar blijft groeien. Wat gaan we doen? Kleuters op de trappen sturen? De school wordt gedwarsboomd. Ik vind dit een ongelooflijke schande.”

Bart Seldeslachts: “Er is overleg geweest met de school. Het is moeilijk om de school te laten uitbreiden, want de ruimte is daar beperkt. Daar kunnen geen vier, vijf blokken bij, tenzij je alle speelruimte van de kinderen wil wegnemen. De school is daar ook geen vragende partij voor.”

“Ik snap het probleem niet”, zegt Van Elshocht. “Er is momenteel zelfs geen enkele vraag om uit te breiden. Je moet de kleuters niet noodzakelijk omhoog sturen. Er zijn volgens mij genoeg mogelijkheden om de kleuterlokalen op het gelijkvloers onder te brengen.”

