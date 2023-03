Rode Kruis organiseert bloedinzamelingsactie in OC Pronkenborg in Kontich-Kazerne

Politiezo­nes organise­ren rekrute­rings­eve­ne­ment in Lier: “Met demonstra­ties en infoses­sies”

Lokale politiezones Lier, Bodukap, Berlaar-Nijlen en Heist-op-den-Berg organiseren op zaterdag 22 april een rekruteringsevenement. Geïnteresseerden in een baan bij één van de zones vinden er infosessies, live demo’s en een praatcafé waarbij je kan spreken met een collega en vragen stellen. Het evenement vindt plaats op het Paradeplein 1 in Lier, doorlopend van 10 tot en met 14 uur. “Op het Paradeplein zelf zullen de demonstraties plaatsvinden van een fietsteam, een hondenbegeleider en onze monitoren geweldsbeheersing. In de kantoren zullen alle diensten vertegenwoordigd zijn zodat je heel gericht vragen kan stellen. We voorzien ook een sessie waarin de selectieproeven en wat je kan doen om je voor te bereiden duidelijk uitgelegd zullen worden”, klinkt het.