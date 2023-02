Reus Contios viert 10-jarig bestaan met nieuw groots vertelspektakel: “Met hulp van Kontichse scholen, verenigingen én vluchtelingen”

Dagen nadat Divya (31) opnieuw zwanger is na stilgebo­ren kind raakt haar man Luc (57) verlamd: “En toch lijkt het alsof ik een nieuwe kans krijg in het leven”

Een geluk bij een ongeluk. Zo noemt Divya Moens (31) die ene week in april 2022 waarin haar leven veranderde. Haar man Luc De Borger (57) raakte door een beroerte aan de linkerkant van zijn lichaam verlamd, drie dagen voor ze erachter kwam dat ze opnieuw zwanger was na een stilgeboren baby. Op hun eerste Valentijnsdag met pasgeboren mirakel Liam vertellen ze hoe ze dit als koppel doorstaan: “Ik hoor soms in mijn omgeving dat ik meer een zorgpersoon ben dan een liefdespartner. Ik zie dat anders: als échte liefde.”