RESTOTIP. Chez-Nous: heerlijke tapas uit alle windstreken

Wat? Sinds de sluiting van buurtbistro Soep ’t Erin begin in 2020 was het zoeken naar een nieuwe invulling voor het parklokaal aan het gemeentepark. Sinds de tweede helft van vorig jaar is er alsnog een oplossing uit de bus gekomen: de Kontichse onderneming Kookeiland is er van start gegaan met de gloednieuwe tapasbar Chez-Nous. Kookeiland is al jarenlang actief in de culinaire wereld, met het organiseren van workshops en opleidingen en het bereiden van sportmaaltijden voor onder meer wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl. In Chez-Nous kan voor het eerst het grote publiek komen kennismaken met de lekkernijen van Kookeiland. Net als met de buurtbistro Soep ’t Erin wordt overigens ook in Chez-Nous aandacht geschonken aan sociale tewerkstelling. De mise-en-place van de gerechten wordt verzorgd door de doelgroepmedewerkers van de vzw Pegode.