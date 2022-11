REPORTAGE. Op de leefboerderij van Ellen (27) van ‘Down The Road’: “Ik ben een volwassen vrouw, die gewoon af en toe eens hulp nodig heeft”

Kontich/Lier“Ik ben niet van suiker.” Die quote in de laatste aflevering van Down The Road typeert deelneemster Ellen Mortemans (27) wellicht het best. Tijd om die uitspraak op de proef te stellen en een middag mee te draaien op de leefboerderij ‘Casa di Mauro’ in Kontich, waar Ellen al vier jaar lang de zelfstandigheid najaagt. Over liefde met een hoek af, het werk op de boerderij en de uitdagingen en geneugten van leven met het syndroom van Down: “Mijn vrienden wonen nu samen met een BV. Da’s toch superdeluxe!”