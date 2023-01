Populaire papiercontainer van Chiro Koka verdwijnt in februari: “Jammer, maar het kan niet anders”

KontichDe papiercontainer aan Chiro Koka zal volgende maand worden weggehaald. Volgens de Vlaamse milieuwetgeving mogen enkel erkende afvalophalers nog afval ophalen. “Het is heel jammer om dit stuk folklore te zien verdwijnen”, reageert schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Maar we zorgen ervoor dat de Chiro niet met lege handen achterblijft.”

Al ettelijke jaren bevindt zich aan de lokalen van Chiro Koka in de Holle Weg een papiercontainer. Buurtbewoners kunnen daar oud papier in deponeren en zorgen er daarmee voor dat de jeugdbeweging er een centje aan verdient. Maar volgende maand wordt de container onverminderd weggehaald. Dat gebeurt omwille van veiligheidsmaatregelen en in het kader van de milieuwetgeving.

“Volgens de Vlaamse milieuwetgeving mag afval enkel worden opgehaald door erkende ophalers”, legt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA) uit. “De leden van de Chiro zijn dat uiteraard niet. Concreet zouden we met de mensen die de container beheren een arbeidsovereenkomst moeten afsluiten, zouden zij een opleiding moeten volgen, de nodige veiligheidskledij moeten aandoen en gespecialiseerd materiaal nodig hebben. Dat is in de praktijk niet haalbaar.”

Quote We zijn met de Chiro een financiële regeling overeenge­ko­men, die inhoudt dat ze nog achttien maanden de inkomsten van de container kunnen behouden Schepen Willem Wevers

“Bijkomend belandt er in de container naast papier en karton ook heel wat ander afval, wat het afvoeren van de container een stuk complexer maakt. Dat brengt niet alleen een hogere kost, maar ook een milieukost met zich mee. Ten slotte is de locatie ook niet echt geschikt. De container veroorzaakt overlast bij de omwonenden en de vrachtwagen die de container komt ophalen, moet dwars over het fietspad staan. Dat is, zeker in een schoolomgeving, allesbehalve ideaal.”

Dat neemt niet weg dat de schepen het verdwijnen van de container betreurt. “Het is een vorm van folklore die verdwijnt. Vijftien jaar geleden stond ik zelf nog te springen om de kartonnen dozen in de container zo plat mogelijk te krijgen. Maar goed, het kan niet anders. We zijn met de Chiro wel een financiële regeling overeengekomen, die inhoudt dat ze nog achttien maanden de inkomsten van de container kunnen behouden. Op die manier kunnen ze zich voorbereiden op het wegvallen van de inkomsten. Dat was voor hen haalbaar.”

Volledig scherm De papiercontainer van Chiro Koka. © Gemeente Kontich

