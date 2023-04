Politiezone HEKLA organiseert opleiding voor nieuwe gemachtigde opzichters

Hinder voor trams en bussen door ontspoorde tram op Noorder­laan: “Lastige locatie”

Op de Noorderlaan is in de nacht van woensdag op donderdag een tram ontspoord. Daarbij kwam het betrokken toestel gedeeltelijk op de rijbaan te staan en werd ook een elektriciteitspaal geraakt. De Lijn is ter plaatse om de schade te herstellen, maar hoe lang de hinder nog zal duren, is niet geweten.