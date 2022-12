Pirouettes draaien in Gemeentepark: Kontich Schaatst zorgt voor minstens twee weken schaatsplezier

Vanaf vrijdag kunnen de Kontichnaren opnieuw de schaatsen aanbinden. Dan gaat in het Gemeentepark de veertiende editie van Kontich Schaatst van start. De grootste nieuwigheid is dat de schaatspiste dit jaar slechts twee weken zal staan in plaats van vier.

“Op die manier willen we de energiekosten van de piste halveren”, zegt schepen voor Sport en Feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld). “Toch willen we de Kontichnaars het schaatsplezier niet ontnemen. Om de twee weken optimaal te benutten, zullen we de schaatsbaan nu ook in de voormiddag openen en kan je zelfs komen schaatsen op kerstdag en nieuwjaarsdag.”

Nog een week langer open?

Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de schaatspiste nog een week langer open te houden. “De schaatspiste staat dit jaar alleen maar tijdens de kerstvakantie”, vervolgt Abrams. “Hierdoor kunnen de scholen niet komen schaatsen. Dat is een gemiste kans. Daarom bekijken we nu met de scholen of er voldoende vraag is om de piste ook in de week van 9 januari open te houden. Natuurlijk mogen de temperaturen dan niet drastisch de hoogte in gaan.”

Op de schaatsbaan staan twee weken lang verschillende activiteiten gepland. Zo zijn er schaatsmomenten voor G-sporters en speelmomenten voor kinderen van de lagere school. Naast de schaatsbaan kan je in de gezellige winterbar terecht voor versnaperingen tegen democratische prijzen. De uitbating van de bar wordt verzorgd door Kontichse verenigingen. De opbrengst gaat volledig naar hun werking.

Kontich Schaatst.

