Ook Kontich neemt maatregelen om energie te besparen: “Bijna overal drie graadjes lager, maar we willen niet alles afpakken”

De stijging van de energieprijzen heeft een enorme impact op het budget van gezinnen, bedrijven, steden en gemeenten. Ook het Kontichse gemeentebestuur ontsnapt niet aan deze realiteit en neemt extra maatregelen om energie te besparen. “Voor alle kantoren en gebouwen waar het kan, staat de temperatuur nu op 19 graden”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Voor de meeste gebouwen is dit 3 graden minder dan vorige winter.”

Verkeersveiligheid

Ook op de verlichting zal flink worden bespaard. “We doven in Kontich al verschillende jaren veel straatverlichting paal om paal vanaf 23 uur. Dit wil zeggen dat de verlichting blijft branden op kruispunten en gevaarlijke plaatsen, maar dat de rest de helft gedoofd is. Ingeval van ledverlichting wordt er gedimd tot 50 procent. We bekijken nu of we dit nog verder kunnen optrekken en bijvoorbeeld dimmen tot 33 procent. Een andere optie is om een deel van de verlichting een uur vroeger te doven. Maar we zijn geen voorstander om de straatverlichting volledig te doven. We vinden beperkte verlichting belangrijk voor de verkeersveiligheid en het algemeen veiligheidsgevoel.”

Warm kerstgevoel

“Verder schakelen we de accentverlichting aan kerken en monumenten overal uit, net zoals de fontein”, vervolgt Seldeslachts. “Of we ook zullen besparen op de kerstverlichting, is afhankelijk van wat het zou opleveren. We gebruiken hier nu al ledverlichting voor, maar misschien kunnen we dit doven van bijvoorbeeld 23 uur. We moeten zien wat het kost om die aanpassing te doen tegenover de besparing. Algemeen vinden we dat het onze plicht is als gemeente om mensen nog wel een warm kerstgevoel te geven. Het zijn al barre tijden, we mogen de mensen en onze handelaars niet alles afpakken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Een archiefbeeld van Kontich Schaatst. © Gemeente Kontich

Ijspiste

Dat is ook een van de redenen waarom de ijspiste van Kontich Schaatst in de eindejaarsperiode terugkeert, zij het maar voor veertien dagen in plaats van een maand. “Een ijspiste kost inderdaad wat geld, maar er komt onder meer door sponsering ook wel wat geld terug binnen. Door het maar veertien dagen te organiseren, besparen we ook al veel. Het zou trouwens zomaar kunnen dat we een koude eindejaar tegemoet en dat we helemaal niet veel energie nodig hebben om de ijspiste te koelen. En het is ook niet zo dat de energiefacturen van de gezinnen zouden dalen als we geen ijspiste zouden organiseren. We moeten kijken dat de rekening van de gemeente klopt, en daar zullen we voor zorgen.”

Energiedeskundige

Feit is dat de aanvragen van burgers die op zoek zijn naar financiële hulp is gestegen tegenover vorig jaar. “Er komen meer aanvragen binnen bij ons OCMW”, bevestigt de burgemeester. “Op dit moment is het niet zinvol om cijfers te geven, omdat ik denk dat er binnenkort nog veel aanvragen gaan bijkomen. Vele mensen hebben hun afrekening nog niet gekregen en de winter staat voor de deur. Intussen loopt ons subsidiereglement voor inwoners die willen investeren in energiebesparende maatregelen voor hun woning gewoon door. We hebben ook een energiedeskundige in huis en willen alle verenigingen en inwoners met raad bijstaan. Ze mogen altijd contact opnemen.”

‘Warme plekken’

“Verder kunnen we als lokaal bestuur niet zoveel extra doen”, beseft Seldeslachts. “Wel willen we het aanbod van zogeheten ‘warme plekken’ in onze gemeente extra in de verf zetten. Dat zijn lokalen van de gemeente waar burgers steeds terechtkunnen. Zo kan je studeren in de bibliotheek, samenkomen in buurthuis De Alf of De Wilg en kaarten in het seniorenlokaal Den Arend. Niet alleen moet je dan thuis minder verwarmen, het sociale contact is zeker ook bevorderlijk. Samen komen we er wel door!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.