Nieuwe Start to Run-reeks van start: “In 10 weken van 0 naar 5 kilometer”

Lier Buurtge­noot­schap wil groene recreatie en eco-land­bouw met project ‘Schapen­land’: “Wacht niet tot het beleids­plan van 2024"

Met het project ‘Schapenland’ wil buurtcomité Duwijck dertien aangrenzende biologisch waardevolle gebieden van natuurreservaat Plaslaar in Lier beschermen en de overige gebruiken voor groene recreatie en ecologische landbouw. Stad Lier bleek wel enthousiast over dit idee, maar de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) is ook eigenaar hiervan. “Waarom is dit project slachtoffer van politieke pingpong en besluiteloosheid?”, zegt Christian van het comité.

30 januari