Nieuwe openingsuren zwembad wekken wrevel: “Gewone inwoner kan er na 16 uur niet meer terecht”

In vergelijking met vroeger zijn de openingsuren van het zwembad flink ingeperkt. Vroeger was het zwembad op dinsdag en donderdag na het schoolzwemmen nog open voor het ruime publiek, op woensdag zelfs tot 21 uur. Maar volgens de nieuwe regeling is het zwembad in de loop van de schoolweek enkel ‘s morgens en ‘s middags open voor baantjeszwemmen. De ochtend- en middagblokken zijn bestemd voor schoolzwemmen. Enkel op woensdagnamiddag is er ruimte voor vrij zwemmen tot 16 uur.

“De gewone inwoner van Kontich kan in de loop van de week na 16 uur dus niet meer terecht in het gemeentelijk zwembad”, zegt oppositieraadslid Marc Van den Brande (CD&V). “Nochtans draagt de Kontichnaar via de gemeentelijke belastingen wel bij tot de financiering van het zwembad. We stellen dan ook voor om het zwembad minstens één of twee dagen per week open te houden tot 19 of 20 uur ‘s avonds, zodat ook de werkende inwoners in het water kunnen duiken.”

“De zwembaduren zijn gewijzigd op vraag van onze diensten”, reageert schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld). “We zitten met het probleem dat er een tekort is aan redders. Dat is blijkbaar een knelpuntberoep geworden: vacatures raken amper ingevuld. We hebben dat lang kunnen opvangen door de flexibiliteit van onze werknemers, maar op lange termijn was dat niet houdbaar. We zullen de wijzigingen over een aantal maanden evalueren, om te kijken of er niet moet worden bijgestuurd. Maar ik vrees dat het tekort aan redders daartegen nog niet opgelost zal zijn.”

