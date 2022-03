Nieuwe lessenreeks Start to Run van start

Je kan dit voorjaar weer deelnemen aan de lessenreeks Start to Run. Gedurende tien weken werk je in groep aan je conditie. Op dinsdag en donderdag, telkens om 19 uur, kan je genieten van een begeleide loopsessie. Eén keer per week ga je individueel oefenen. Het doel is om na die tien weken 30 minuten vlot te kunnen lopen.

Er wordt van start gegaan op dinsdag 15 maart aan het vrijetijdscentrum De Nachtegaal. Later inpikken kan nog altijd. Deelnemen kost 30 euro per persoon en inschrijven kan op de vrijetijdsdienst via tel. 03 450 78 31, sportieve.gemeente@kontich.be. of via de webshop.