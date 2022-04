Nieuwe brasserie en staminee Fortuin opent de deuren: “Tafelen met zicht op het Gemeentepark”

KontichMet de Fortuin is het Gemeenteplein in Kontich een indrukwekkende nieuwe horecazaak rijker. Het moderne, drie bouwlagen tellende gebouw is verrezen op de plaats waar de oude herberg In de Fortuin stond. Maar als het van zaakvoerders Dave De Causemaeker (50) en Stijn Rotthier (30) afhangt, wordt ook deze Fortuin 2.0 een vaste ontmoetingsplaats voor de Kontichnaren. “Of je nu gewoon iets wil drinken, een ijsje of een wafel wil eten of uitgebreid wil tafelen: het kan hier allemaal.”

Voor de trouwe klanten van de oude herberg In de Fortuin is het nog even wennen. Hun stamcafé op het Gemeenteplein is definitief onder de sloophamer verdwenen en heeft plaats geruimd voor de gloednieuwe horecazaak Fortuin, een indrukwekkende nieuwbouw die is opgedeeld in een estaminet, een brasserie en drie vergaderzalen. Samen met de naam is een foto die een van de wanden siert, het enige wat nog naar de dorpskroeg van weleer verwijst. “We hebben nog overwogen om de gevel te behouden”, zegt Dave De Causemaeker (50). “Maar uiteindelijk bleek dat die door de jaren heen zoveel was gewijzigd, dat die maar weinig historische waarde meer had. Uiteindelijk hebben we er dan voor gekozen om alles neer te halen.”

Nieuw elan

De Causemaeker is samen met medevennoot en chef-kok Stijn Rotthier (30) degene die de zaak zal runnen. Hij draait al meer dan twee decennia mee in de horeca en leidt nog een drietal andere zaken in het Antwerpse. Maar toen brouwerij Alken-Maes het pand van In de Fortuin vijf jaar geleden een nieuw elan wilde geven, sprong hij meteen op de kar. “Ik had toen de reflex: hier is iets moois van te maken. Ik heb dan een beroep gedaan op het architectenbureau Marckx uit Reet om een ontwerp uit te tekenen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie resultaat, met op het gelijkvloers een brasserie en een staminee, op het eerste verdiep drie feestzalen en op het tweede verdiep kantoor- en kledingruimte.”

Eikenboom

Bezoekers van de nieuwe Fortuin worden bij het binnenkomen meteen verrast met een aantal eyecatchers. Te beginnen met twee gigantische biertanks van elk 1.000 liter, gevuld met bier van Cristal. In het midden van de zaal staat een eikenboom die tot aan het plafond reikt. “Een ideetje van de architect”, glimlacht De Causemaeker. “De stam is echt, de bladeren niet. Dat zou ten slotte niet brandveilig zijn geweest. De bedoeling was vooral om de kaalheid weg te houden en hier wat groen naar binnen te trekken. Dat gebeurt ook met de grote raampartijen die zicht bieden op het Gemeentepark, dat volop door de gemeente wordt heraangelegd en waar binnenkort een nieuwe speeltuin komt. Bij mooi weer kunnen de mensen plaatsnemen op ons terras van 430 vierkante meter groot.”

Nostalgische toets

In de keuken is het Stijn Rotthier die de plak zwaait. Hij verdiende reeds zijn strepen in onder meer ‘t Zilte van Viki Geunes en Likoké van Piet Huysentruyt en drukt nu mee zijn stempel op de Fortuin. “Ik wil het pure ambacht laten primeren en het beste uit elk product halen”, neemt hij zich voor. “Op de kaart zal je vooral gerechten vinden met een nostalgische toets en met een eigen verhaal. Onze signature dish is bijvoorbeeld een pain de veau, een kalfsbrood met spek en verse truffel en een madeirajus. Dat is een gerecht dat mijn oma vroeger regelmatig voor mij maakte en waar ik nu een eigentijds cachet aan geef. Het is misschien een simpele keuken, maar dan wel een die tot in de perfectie wordt uitgevoerd.”

Ontmoetingsplaats

“We mikken op een breed doelpubliek”, vervolgt De Causemaeker. “De Fortuin moet opnieuw een ontmoetingsplaats worden voor alle Kontichnaren. Wil je uitgebreid tafelen, dan kan je terecht in ons brasseriegedeelte. Maar in ons stamineegedeelte vooraan kan je perfect gewoon iets drinken, aperitieven of een wafel, een ijsje of een snackje eten. Op die manier bieden we een totaalbeleving en kan je urenlang in de Fortuin doorbrengen. De verhuur van de feestzalen is voor een volgende fase. Het belangrijkste is om voorlopig al rustig op te bouwen en een goed team uit te bouwen voor de brasserie en het staminee. Ik zeg altijd: ‘Je moet eerst leren kruipen voor je kan stappen en lopen.’ Nu zitten we in de kruipfase.” (lacht)

De Fortuin is alle dagen open vanaf 11 uur, behalve op woensdag. Op dinsdag kan je er enkel terecht in het staminee. Meer info is hier te vinden.

