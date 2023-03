Nele Bauwens geeft cabaretvoorstelling in cultuurhuis Altena

In ‘Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens’ vertelt Bauwens met humor en weemoed over de wereld waarin we leefden en over een nieuwe die geboren wordt. Een niet geheel virusvrije wereld, met één mensdom en één dierenrijk, die elkaar bestuderen en van elkaar leren. Het resultaat is een voorstelling met een lach en een traan, boordevol wonderlijke inzichten.