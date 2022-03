Na wereldkampioen kroont Bart (51) zich tot Belgisch kampioen wiezen: “Eerste beurt al open miserie”

KontichDe finale was razend spannend, maar uiteindelijk wist de 51-jarige Bart Van Peteghem uit Destelbergen zaterdag iedereen af te troeven op het BK Wiezen in Kontich . De regerend wereldkampioen mag zich nu ook Belgisch kampioen noemen. “Wat mijn geheim is? Deelnemen, niet te veel drinken en geluk hebben”, lacht de kersverse winnaar.

Al van kindsbeen af kaart Bart. “Ik ben ermee opgegroeid. Ik weet nog goed hoe wij thuis op nieuwjaar na het eten meteen een kaartje begonnen te leggen. Tot vier à vijf uur ‘s morgens waren we aan het wiezen, rikken of hartenjagen. Op school zaten we tijdens de pauzes altijd te manillen.”

Na wat rustigere kaartjaren kreeg Bart, die in Destelbergen bij Gent de Krantenshop Eenbeekeinde uitbaat, de smaak terug te pakken. Hij sloot zich aan bij de kaartclub Vierde Aas Troef in Laarne. Sindsdien doet hij ook mee aan wedstrijden. Met succes, want op het laatste wereldkampioenschap wiezen van de International World Whist Association (IWWA) in 2019 in Turnhout was hij te sterk voor 318 andere kaarters.

Eerste ronde gewonnen

De regerend wereldkampioen kon niet ontbreken op het Belgisch kampioenschap afgelopen zaterdag in Het Halfdiep in Kontich. Hij moest het opnemen tegen 208 tegenstanders. “Ik kon eigenlijk alleen maar zakken. Maar ik heb redelijk mijn best gedaan om het tot een goed einde te brengen. Als openingsbeurt had ik meteen open miserie (geen enkele slag winnen met de kaarten bloot op tafel, red.). Dit tweede hoogste bod halen sommige kaarters in een jaar niet. Mij is het gelukt, wat me meteen 42 punten opleverde. Ik heb de eerste ronde gewonnen en was zo al zeker van een plek in de finale. Daardoor kon ik de drie andere rondes zonder druk kaarten. Al had ik op basis van het eindklassement ook doorgestoten naar de finale.”

Quote Een helderzien­de had vorig jaar voorspeld dat ik een groot tornooi zou winnen en twee Lot­to-win­naars zou hebben in mijn winkel. Het eerste is toch al waarheid geworden Bart Van Peteghem, Winnaar BK Wiezen

Volledig scherm BK Wiezen in Kontich © Tessa Kraan

Tegenkaarten

Die werd gespeeld met zestien wiezers. Het was tot het laatste moment een nek-aan-nekrace, al kon de grootste concurrent van Bart aan een andere tafel het laatste spelletje niet winnen, waardoor de krantenhandelaar de winst veroverde. “Ik heb vooral moeten tegenkaarten. Zo heb ik ervoor gezorgd dat een miserie niet gehaald werd”, vertelt hij. “Eigenlijk was ik toch wat van mijn melk toen ik Belgisch kampioen geworden was. Een helderziende had vorig jaar voorspeld dat ik een groot tornooi zou winnen en twee Lotto-winnaars zou hebben in mijn winkel. Het eerste is toch al waarheid geworden.”

Volgens Bart hangt tachtig procent af van de kaarten die je krijgt, vijftien procent van de vaardigheden en vijf procent is geluk. “Een goede tip is gewoon meedoen. Want als je niet deelneemt, kan je niet winnen. En drink niet te veel. Daar heb ik me op een tornooi al eens aan mispakt. Als de drank is in de man, is de kaarterswijsheid in de kan.”

BK Rikken

De winnaar amuseerde zich kostelijk. “Het was fijn dat er vele universiteitsstudenten aanwezig waren. Er is toch wel een verjonging aan de gang”, aldus Bart, die van de deelnemende Kontichs burgemeester Bart Seldeslachts een kunstwerk en juweel met diamant overhandigd kreeg. “Een heel aimabel man. Tof dat hij meedeed”, zegt de krantenhandelaar nog. Het BK Kingen op 2 april in Zandhoven gaat hij aan zich voorbij laten gaan. “Al ga ik wel mijn kans wagen op het BK Rikken”, besluit hij.

De tweede plaats was voor Pieter Jacobs uit Lille. Bert Liekens uit Oevel eindigde derde. De vierde plek werd veroverd door Lucas Van Dingene uit Tongerlo. Christel Stessens uit Balen sleepte de vijfde plek in de wacht.

Volledig scherm Bart kreeg een kunstwerk en een juweel. Links: schepen Luc Abrams, midden: schepen Cindy Vanbaeden en rechts: burgemeester Bart Seldeslachts © Ronny Mullens

Volledig scherm De beste vier kaarters van het BK Wiezen 2022 met burgemeester en twee schepenen © Ronny Mullens