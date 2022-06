Na twee jaar Corona, kon de 42e editie van het Wijkentornooi van Komart Volley opnieuw doorgaan. Zoals gewoonlijk was de opbrengst voor goede doelen

Het was opnieuw een beetje wennen voor de trekking van het 42e Wijkentornooi van Komart Volleybal. Met 68 ingeschreven ploegen, 26 competitieve en 42 recreatieve, werd de laatste editie van 2019 zelfs met 2 ploegen overtroffen. Blijkbaar maakten enkele ouwe getrouwe ploegen gebruik van corona om andere hobby’s te gaan beoefenen, gelukkig konden de organisatoren ook meerdere ‘nieuwelingen’ begroeten.

Met de hulp van schepen van sport Luc Abrams en KWB-voorzitter Johan De Hert werden de reeksen getrokken zodat de wedstrijdschema’s uit de printer konden rollen en aan de ploegen worden bezorgd.

Zaterdag werden om 13 uur de eerste wedstrijden op gang gefloten, de laatste reeks wedstrijden kon om 18.30 uur starten. Mede door het goede weer, en de mindere voorspellingen voor zondag, brachten veel sympathisanten op zaterdag een bezoek aan het tornooi.

Na affluiten van de laatste wedstrijden werden de rangschikkingen opgemaakt en op basis van deze resultaten nieuwe reeksen samengesteld voor zondag. De ploegen konden vanaf 21 uur over hun wedstrijdschema voor zondag beschikken.

“Wie tijdig één van de 200 ontbijtkaarten had gekocht kon zondagmorgen vanaf 8uur genieten van een stevig spek & eieren-ontbijt. Vanaf 9u werden de wedstrijden terug aangevangen, elke ploeg had 6 wedstrijden voor de boeg. Met enige angst werden de buienradars in het oog gehouden en kort na de middag was het dan toch zover : de hemelsluizen gingen open en het was niet voor eventjes. Een pauze inlassen was geen optie maar de deelnemers losten dit zelf op door zich tussen de wedstrijden door warm en droog te zingen in de tent. De sfeer was in elk geval geweldig. Even voor aanvang van de finales en de start van de BBQ met 930 inschrijvingen stopte het met regenen, een enorme opluchting en toch nog een tornooi-einde in schoonheid”, legt Anke Claes van de organisatie uit.

Winnaars en goede doelen

VZW Siann en vzw Muzass mochten elk een cheque van 1.000 euro ontvangen

De beide finales verliepen zeer spannend en sportief, mede door de sterke prestaties van Helenaveldstraat en Albertlei. Uiteindelijk mochten ‘Altena 0' (competitief) en ‘Mechelsesteenweg( (recreatief) zich tot eindwinnaar 2022 laten kronen. Ook dit jaar werden er 2 goede doelen een financieel steuntje in de rug geven: Siann vzw en Muzass vzw kregen beide een cheque van 1000 euro. Vzw Siann is een project met minipaardjes, knuffelpaardjes, equitherapie, therapiepaardjes.

“Het is onze missie om paarden tot bij mensen van alle leeftijden te brengen die door omstandigheden (ziekte, ouderdom, handicap, opname in instelling,…) geen contact meer met dieren kunnen hebben. Dit doen we voornamelijk via het brengen van knuffelbezoeken aan instellingen of bij mensen thuis.”, aldus Vzw Sian.

Vzw Muzass : zij werken via de verbindende kracht van muziek aan een mooie en inclusieve samenleving waar iedereen er bij hoort. “Muzass brengt in haar muzieklessen en muzische activiteiten kinderen en/of volwassenen met én zonder handicap onbeperkt bijeen. Bij Muzass kan iedere deelnemer of medewerker al doende bijleren en ieder kan op eigen tempo en niveau, zonder prestatiedruk, de eigen talenten en capaciteiten ontdekken en ontwikkelen.…”

BBQ succes

Ondertussen draaide de BBQ op volle toeren. Na 3 uur waren de 930 ingeschreven eters voorzien van lekker gebakken vlees, vis en vegan-gerechten samen met een uitgebreid groente-, sauzen- en broodbuffet. Tijd voor een waardige afsluiter dus met de ambiancemakers van De Natte Gazette. Was iedereen de regen van de namiddag al vergeten of wilde men juist de frustratie van die kletsnatte wedstrijden wegspoelen en dansen ? Blijkbaar had iedereen zin in een feestje.

“We hebben het gevoel dat het weer een mooie editie was met een gans weekend veel blije, gelukkige mensen uit Kontich en omgeving. Dankjewel aan alle deelnemers, bezoekers, sponsors, gemeentebestuur, medewerkers en hopelijk tot volgend jaar tijdens het Pinksterweekend op 27 & 28 mei 2023 op het 43ste Komart Volleybal Wijkentornooi”, hopen de organisatoren.

Mechelsesteenweg, winnaars bij de creatieve