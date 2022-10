Mountainbikers willen Zandbergen nieuw elan geven: “Potentieel van terrein wordt onvoldoende benut”

KontichVolgens een aantal mountainbikers laat het huidige MTB-traject in de Zandbergen te wensen over en is er nood aan nieuwe, meer technische route. Ze hebben een alternatief uitgewerkt, maar vinden naar eigen zeggen weinig gehoor bij de gemeente. “We zijn bezig aan een globaal plan voor de Zandbergen, maar dat heeft tijd nodig”, pareert schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld).

De Zandbergen, naast de E19 aan de grens met Edegem, vormen al verschillende jaren een geliefde speeltuin voor mountain- en andere bikers. Maar volgens een aantal onder hen wordt het potentieel van het terrein onvoldoende benut. “Sinds de coronapandemie zien we dat er veel interesse is voor MTB in de regio”, zegt MTB’er Robin Dua (41). “De Zandbergen zijn ook een van de weinige plekken in Vlaanderen waar men nog legaal kan dirtjumpen (springen over steile schansen, red.). Het terrein heeft dus een enorm potentieel. Maar de MTB-route die er vandaag is, van zo’n 1,4 kilometer lang, is verwaarloosd en heeft nood aan een opfrissing.”

Nieuwe route

Samen met Sport Vlaanderen en de Mountain Bikers Foundation Vlaanderen hebben de mountainbikers een voorstel voor een nieuwe route uitgewerkt: dubbel zo lang, veel technischer en veel attractiever. Bovendien zou de route meer gescheiden zijn van de huidige wandelroute, wat het ook nog eens een stuk veiliger zou maken. “De gemeente Edegem is alvast gewonnen voor ons voorstel, maar omdat de Zandbergen zo goed als helemaal op Kontichs terrein liggen, hebben we ook daar groen licht nodig, en daar wringt het schoentje. Sinds we er in februari onze plannen hebben voorgesteld, blijft het stil vanuit Kontich”, zucht Robin.

Natuurgebied

Schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) is op de hoogte van de vraag van de MTB’ers, maar pleit voor geduld. “We zijn bezig met een globaal plan voor de Zandbergen, maar dat vraagt tijd. We zitten in dat gebied met verschillende partners waar we rekening mee moeten houden, zoals Wegen en Verkeer, Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en Natuurpunt. We zijn er dus mee bezig, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Je moet wel in het achterhoofd houden dat de Zandbergen een natuurgebied zijn. Het kan dus zeker niet de bedoeling zijn om van de hele Zandbergen een MTB-parcours te maken.”

Volledig scherm De Zandbergen vormen een trekpleister voor mountain- en andere bikers. © Klaas De Scheirder

