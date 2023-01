Mobiele flitspalen en trajectcontrole moeten Kontich verkeersveiliger maken

KontichKontich gaat in samenwerking met de politie HEKLA extra inspanningen leveren om overdreven snelheid in het verkeer aan te pakken. Dat gebeurt onder meer met een eerste mobiele flitspaal en het uitrollen van trajectcontroles.

Vanaf februari zal bovenop de bestaande mobiele controles een eerste mobiele flitspaal worden ingezet om snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 in kaart te brengen. De mobiele flitspaal zal beurtelings gebruikt worden op het volledige grondgebied van de politiezone HEKLA. Later op het jaar komen er nog mobiele flitspalen bij.

Ook investeert Kontich in trajectcontroles op de meest risicovolle plaatsen in de gemeente. Deze systemen meten de gemiddelde snelheid over een langere afstand. In de eerste plaats worden hiermee de schoolomgevingen in het centrum, in Kontich-Kazerne en in Waarloos beveiligd. “Hier is de naleving van de snelheidslimiet immers extra belangrijk om de zwakke weggebruikers te beschermen”, aldus burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

GAS 5

Dat dit jaar in Kontich een trajectcontrole wordt uitgerold, is geen toeval. Steden en gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2023 zelf beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren via gemeentelijke administratieve geldboetes, de zogenaamde GAS 5. De overtredingen mogen maximum 20 kilometer per uur te veel bedragen en moeten plaatsvinden op wegen waar 30 of 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

“Trajectcontoles hebben al bewezen dat ze een groot effect hebben op de verkeersveiligheid”, zegt de burgemeester. “Alle inkomsten uit de boetes in onze gemeente, zullen we rechtstreeks investeren in de verkeersveiligheid in Kontich en Waarloos. Bedoeling is om de verkeersveiligheid te verhogen door de snelheid effectief te verlagen.”

