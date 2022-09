Melding van brandend voertuig leidt brandweer tot mysterieuze camionette zonder chauffeur en met vat rode diesel

KontichOp de E19 bij Kontich is woensdagochtend in de in de richting van Antwerpen een mysterieuze bestelwagen aangetroffen. Mysterieus omdat iemand naar de brandweer had gebeld dat het voertuig in brand stond en rook afgaf. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat enkel het motorblok licht brandde. Vreemder was de rode mazout in de laadruimte.