Meer dan 87.000 euro Vlaamse subsidie voor Sint-Ritacollege

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Kontich ten goede, want liefst 87.450 euro is voorzien voor de eerste graad van het Sint-Ritacollege. Concreet zal dat gebruikt worden voor het vernieuwen van de centrale verwarming in een aantal blokken.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is tevreden: “De vele scholen in Kontich zijn één van onze grote troeven als gemeente en daar moeten we in blijven investeren. Investeren in scholen, is gelijk aan investeren in de toekomst.”