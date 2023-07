Mechelsesteenweg tien dagen onderbroken voor werken

Wordt de sequoia van Hilda (94) straks verkozen tot mooiste boom van Edegem? “Hij doet me altijd denken aan mijn zus in Amerika”

Nog tot het einde van de zomervakantie gaat Groen Edegem op zoek naar de mooiste boom in de gemeente. Eén van de kanshebbers is de sequoia van Hilda Stuckens (94), waaraan een bijzonder verhaal is verbonden. “46 jaar geleden stuurde mijn in Amerika wonende zus Paula me een paar zaadjes op. Eén daarvan werd een forse boom.”