Matras vliegt in brand in woning aan Oude Baan

KontichDe brandweer van zone Rand is maandagmiddag uitgerukt naar de Oude Baan in Waarloos. Een matras in één van de woningen was in brand gevlogen en riskeerde grotere schade te veroorzaken. Een voorbijganger had het tafereel opgemerkt en de hulpdiensten gewaarschuwd.