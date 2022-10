Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten spelen in cultuurhuis Altena

Actrices Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten spelen twee zussen die totaal verschillend zijn. Linda is een moeder van drie en gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur voor foute mannen. Als ze elkaar bezoeken duurt het niet lang voor hervallen in hun typische gekibbel. De vraag is of ze liever blijven steken in het verleden of dat ze in staat zijn om hun leven een andere wending te geven.