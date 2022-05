Linkerrijstrook versperd op E19 ter hoogte van Kontich

Kontich Fietser in levensge­vaar na aanrijding met lijnbus in Edegemse­steen­weg

In de Edegemsesteenweg is maandagmiddag een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus van lijn 130. Dat gebeurde niet ver van de Helenaveldstraat. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk, maar de fietser is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

2 mei