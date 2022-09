Lindsay en Gunther Levi zetten Kontichse senioren in de bloemetjes

Antwerpen Verkeers­hin­der door ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Cen­trum richting Gent

Op de Antwerpse Ring is een verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Centrum. De linker- en middenrijstrook richting Gent waren daar een tijdlang versperd. Het is aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer dat naar Linkeroever, de E34 richting Brugge of de E17 naar Gent moet aan om te rijden via Ring 2 en de Liefkenshoektunnel.

22 september