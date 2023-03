Lentedegustatie bij drankenhandel uit Waarloos met pannenkoeken en kortingen

Workshop 'Rijvaardig met de auto' moet rijpere en onzekere chauffeurs veilig door het verkeer loodsen

In het Hof van Crequi in Terhagen gaat op vrijdag 24 maart de workshop ‘Rijvaardig met de auto’ door. De workshop richt zich op oudere chauffeurs, maar is geschikt voor iedereen die zich meer zelfzeker wil voelen in het verkeer.