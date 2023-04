Leerlingen Sint-Rita maken zich op voor nieuwe Schoolrock: “Ook lokaal talent krijgt kans op het podium”

KdG viert internatio­na­le 'Girls in ICT Day'

Op woensdag 26 april – de dag voor de internationale ‘Girls in ICT Day’ – vieren de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en Clusity toekomstige vrouwen in tech. In één van de economisch sterkst groeiende sectoren in België, de technologiesector, zijn nog steeds maar 17% vrouwen aan de slag. “Studentes hebben nood aan rolmodellen”, klinkt het bij KdG.