Landhuis in Altenapark krijgt tweede leven als Bistro Koko: “We spelen in op wensen van buurtbewoners”

Het zijn drukke tijden voor Wim Gyselen, Tine De Weerdt en Nicho Rillaerts. Amper twee weken geleden hebben ze hun zomerbar BarBaar afgesloten, na alweer een succesvolle zomer. Nu staan ze op de drempel van een volledig nieuw avontuur en zijn ze in het Landhuis in het Altenapark van start gegaan met hun langverwachte Bistro Koko.

“Anderhalf jaar geleden hebben we een enquête gelanceerd onder de buurtbewoners om te peilen naar hun wensen. Meer dan duizend mensen hebben aan die bevraging deelgenomen. Daaruit bleek dat er vooral vraag was naar een klassieke, eenvoudige, laagdrempelige bistro, waar je ‘s middags terecht kan voor een snelle lunch en ‘s avonds voor een gezellig diner. Op die vraag proberen we nu in te spelen”, zegt het trio.

Melkschuim

Net als in BarBaar is het Nicho die de rol van chef-kok voor zijn rekening zal nemen. Een groot deel van de hamburgers die zo populair zijn in de zomerbar, staan ook in de bistro op de menukaart. Verder kan je onder meer smullen van belegde boterhammen, salades, soepen en stoofvlees. Lekker, verzorgd eten zonder veel poespas. Iedereen moet zich tenslotte welkom voelen in de nieuwe zaak.

“Vermits we vlakbij een school gelegen zijn, bieden we ook ontbijtjes aan. Zowel om hier te eten als om mee te nemen. En voor de liefhebbers hebben we een uitgebreide koffiekaart. We zijn volop een barista-opleiding aan het volgen om goede, kwaliteitsvolle koffies te kunnen aanbieden. Dus als je hier binnenkort een cappuccino komt drinken, kunnen we een hartje in het melkschuim tekenen.” (lacht)

Nieuw terras

De aankleding van de zaak is vooral het werk geweest van Tine. “We hebben zoveel mogelijk zelf gedaan”, klinkt het. “Al hebben we ook veel hulp gekregen van bevriende schrijnwerkers. We hebben geprobeerd een gezellige plek te creëren met veel warme kleuren. Begin oktober start men aan de heraanleg van het park, zodat we in maart volgend jaar ook nog kunnen uitpakken met een vernieuwd terras.”

Bistro Koko is van dinsdag tot en met zaterdag geopend vanaf 8 tot 21 uur.

